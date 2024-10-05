برنامج معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، كشف الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل برنامج الفريق خلال معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله مواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا

وينطلق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي موريتانيا غدا الأحد 6 أكتوبر، بأحد فنادق التجمع الخامس.

موعد المؤتمر الصحفي لحسام حسن

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة للحديث عن مواجهتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا يوم الجمعة 11 أكتوبر باستاد القاهرة، ثم تطير بعثة الفراعنة إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر لخوض مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويعقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة العودة يوم 14 أكتوبر في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

تفاصيل معسكر منتخب مصر لمواجهة موريتانيا، فيتو

موعد مباراة الإياب أمام موريتانيا

ويخوض منتخب مصر مباراة الإياب أمام المنتخب الموريتاني على ملعب الأخير يوم 15 أكتوبر، في ختام الأجندة الدولية للفيفا، ثم تعود بعثة الفراعنة إلى القاهرة عقب إنتهاء المباراة

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.