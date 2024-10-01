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رياضة

محمد الشامي: لقب ابن حسام حسن يحزنني وكنت أتمني العودة إلى الزمالك

محمد الشامي، فيتو
محمد الشامي، فيتو

قال محمد الشامي لاعب فريق المصري البورسعيدي إن لقب ابن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحزنه كثيرًا، مؤكدًا أن أي لاعب انضم لصفوف الفراعنة كان يستحق هذا الشرف.

وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه كان يتمنى العودة إلى نادي الزمالك خاصة أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الكافي.

وأردف: "بدايتي كانت مع نادي طلخة ثم انتقلت إلى نادي إنبي وأنا في عمر 17 عامًا".

تابع: "أثناء وجودي في الزمالك كان هناك ما يقارب من 18 صفقة جديدة ولم أحصل على فرصتي كاملة".

 

وتحدث الشامي عن علاقته مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا:" لقب ابن حسام حسن يحزنني كثيرًا ولا يوجد لاعب ينضم للمنتخب إلا وكان يستحق هذا الشرف الكبير".

وأكمل:" هناك لاعبين كثيرين في النادي المصري يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل ميدو جابر وكنت أتمني العودة لنادي الزمالك".

واستطرد:" مسجل على هاتفي عبارة لا تستسلم وتعلمتها من كابتن حسام حسن".

 

محمد الشامي: لم أحصل على مستحقاتي من نادي الإسماعيلي حتى الآن

وكشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن مستحقاته المتأخرة من نادي الإسماعيلي.

وقال محمد الشامي في تصريحاته لم أحصل على مستحقاتي من النادي الإسماعيلي حتى الآن والتي تقُدر بـ4 مليون دولار.

وأضاف الشامي، هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لن يطلب تلك المستحقات أو ينوي التقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إطلاقًا مهما حدث.

واختتم، كنت أجلس مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس وأطالبهم بضرورة الوقوف بجانب الإسماعيلي حتى يمر من أزمته.

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