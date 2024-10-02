تأكيدا لفيتو، حسام حسن يضم أربعة حراس ليس بينهم حمزة علاء

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥.

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل الأربعاء، قيام حسام حسن بضم أربعة حراس مرمى كما اعتاد في المعسكرات السابقة منذ توليه مهام منصبه.

استبعاد حمزة علاء وعودة محمد عواد لقائمة منتخب مصر

وقام حسام حسن باستبعاد حمزة علاء حارس الأهلي الشاب، وضم محمد عواد حارس الزمالك بديلًا له.

حمزة علاء حارس الأهلي، فيتو

وكانت فيتو انفردت في وقت سابق بأن حمزة علاء لن يكون موجودًا ضمن قائمة الفراعنة بمعسكر أكتوبر، وأن محمد عواد سيعود لصفوف منتخب مصر بديلًا عنه.

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قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.