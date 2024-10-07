حسام حسن يستقر على هذا الثنائي لشغل مركز الظهير الأيمن أمام موريتانيا

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتيه القادمتين أمام موريتانيا في ظل غياب محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي في صفوف الفراعنة، بعد إصابته بجزع في الرباط الصليبي في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، وخروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال معسكر أكتوبر الجاري.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على الثنائي محمد شحاتة لاعب الزمالك وأحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي، لاختيار أحدهما لشغل مركز الظهير الأيمن في مباراة الذهاب أمام موريتانيا الجمعة المقبل

أحمد عيد الأقرب للتشكيلة الأساسية أمام موريتانيا

وتبدو فرصة أحمد عيد الأقرب لدخول التشكيلة الأساسية للفراعنة في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن اللاعب قدم نفسه في هذا المركز بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، خاصة أنه المركز الأساسي منذ أن كان لاعبا في الزمالك، أما محمد شحاتة فإنه في الأساس لاعب وسط مدافع ولكنه يصلح كورقة بديلة بمركز الظهير الأيمن في حالة الطوارئ

محمد شحاتة لاعب منتخب مصر، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.