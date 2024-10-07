بيان من الجيش الإسرائيلي حول رصد الطائرات الشراعية فى سماء الجليل

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، بيانا حول رصد طائرات شراعية فى سماء الجليل شمالى الاحتلال.

بيان من الجيش الإسرائيلي حول رصد طائرات شراعية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فى سياق توضيحاته حول رصد الطائرات الشراعية، إنه لا خشية من وقوع حادث أمني بعد متابعته للتقارير عن عملية تسلل جوية في الشمال.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفا تابعا لـ حزب الله في جنوب لبنان، وفق زعمه.

البحرية الإسرائيلية تبدأ عمليات ضد حزب الله

من جهة أخري، أعلن جيش الاحتلال، عن إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ استهداف حزب الله اللبناني من البحر قريبا.

وأصدر جيش الاحتلال تحذيرا عاجلا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الأولي جنوبا.

استشهاد طفل فلسطيني فى مخيم قلنديا للاجئين

وعلى صعيد العدوان فى الداخل، استشهد طفل فلسطيني، وأصيب 8 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت اليوم الإثنين في مخيم قلنديا للاجئين وحي "كفر عقب"، شمالي القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 12 عاما قُتل في مواجهات بين شبان وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد آخر بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وأظهر مقطع مصور من منطقة قلنديا شبانا يقطعون طريقا بإطارات مشتعلة، في حين توجد آليات عسكرية إسرائيلية وسيارات إسعاف في المكان.

وكانت آليات عسكرية مصحوبة بجرافات، وقوات من المشاة، اقتحمت صباح اليوم عددا من أحياء المخيم، ودهم جنود الاحتلال عددا من المنازل، وقاموا بعمليات تفتيش وتخريب بداخلها، واعتقلوا 15 فلسطينيا واقتادوهم إلى مراكز عسكرية للتحقيق معهم، كما صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات.