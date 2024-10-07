الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 9 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بمخيم قلنديا

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

استُشهد طفل فلسطيني، وأصيب 8 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت اليوم الاثنين في مخيم قلنديا للاجئين وحي "كفر عقب"، شمالي القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 12 عاما قُتل في مواجهات بين شبان وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد آخر بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وأظهر مقطع مصور من منطقة قلنديا شبانا يقطعون طريقا بإطارات مشتعلة، في حين توجد آليات عسكرية إسرائيلية وسيارات إسعاف في المكان.

وكانت آليات عسكرية مصحوبة بجرافات، وقوات من المشاة، اقتحمت صباح اليوم عددا من أحياء المخيم، ودهم جنود الاحتلال عددا من المنازل، وقاموا بعمليات تفتيش وتخريب بداخلها، واعتقلوا 15 فلسطينيا واقتادوهم إلى مراكز عسكرية للتحقيق معهم، كما صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات.
ويصادف اليوم الاثنين الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر الماضي.

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