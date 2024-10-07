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خارج الحدود

شبح طوفان الأقصى يتكرر من جديد، رصد طائرات شراعية شمال إسرائيل (فيديو)

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن هناك أنباء عن طائرات شراعية في سماء الجليل الأعلى، مضيفة أن الجيش طالب السكان بالتزام بيوتهم.

 

رصد طائرات شراعية فى الجليل يثير هلع إسرائيل 

وأثارت الأنباء التى نشرتها وسائل الإعلام العبرية حول الطائرات الشراعية فى الجليل، حالة من الهلع واسعة النطاق شمال إسرائيل، فى المقابل قالت مصادر، إن الطائرات قد تكون لهواة وليست حدثا أمنيا مشابها لما جرى في هجوم طوفان الأقصى.

 

من جانبها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لا يوجد أي حدث أمني، المظلات التي شوهدت على الحدود الشمالية هي المعدات التي تم إنزالها للقوات الإسرائيلية في لبنان.

 

إطلاق صاروخ من اليمن يشل الطيران فى إسرائيل 

فيما أجبر صاروخ أطلقته جماعة الحوثي فى اليمن، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إعلان وقف حركة الطيران، وسط سماع دوي صافرات الإنذار فى جميع أنحاء الأراضى المحتلة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضت البلاد لإطلاق صاروخ من اليمن، وتسبب في انطلاق عدة صفارات إنذار في السهل والوسط، وتوقفت عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في إسرائيل.

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن الكنيست أقام مراسم تأبين بمناسبة مرور عام على ذكرى طوفان الأقصى الموافق اليوم السابع من أكتوبر.

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