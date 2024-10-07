الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صاروخ يتسبب في أضرار جسيمة بعدد من الممتلكات بالجليل الغربي

سقوط صواريخ في الجليل
سقوط صواريخ في الجليل الغربي، فيتو

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن أضرار جسيمة وقعت في عدد من الممتلكات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي.

خسائر كبيرة جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي 

 ومن جانبها، نشرت منصات إسرائيلية ووسائل إعلام مشاهد توثق عملية اعتراض عدد من الصواريخ ودوي انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل. 

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،  في تقرير لها اليوم الاثنين،  إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة. 

حزب الله يقصف منطقة الجليل الأعلى المحتلة 

من جهتها افادت  القناة الـ12 الإسرائيلية أن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة كسرى سميع في الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات. 

txt

جيش الاحتلال يوجه رسالة تحذيرية للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم القصف مستمر

txt

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين فى جنوب لبنان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجليل الغربي جيش الاحتلال إسرائيل حزب الله

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يوجه رسالة تحذيرية للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكم القصف مستمر

جيش الاحتلال يشن أكثر من 40 غارة على بلدة بالجنوب اللبناني خلال 4 ساعات

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ في الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية