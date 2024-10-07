صاروخ يتسبب في أضرار جسيمة بعدد من الممتلكات بالجليل الغربي
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن أضرار جسيمة وقعت في عدد من الممتلكات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي.
خسائر كبيرة جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي
ومن جانبها، نشرت منصات إسرائيلية ووسائل إعلام مشاهد توثق عملية اعتراض عدد من الصواريخ ودوي انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة.
حزب الله يقصف منطقة الجليل الأعلى المحتلة
من جهتها افادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة كسرى سميع في الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات.
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