خبير عسكري يكشف دلالة ظهور الفرقة 91 الإسرائيلية في المشهد اللبناني

قال اللواء أركان حرب، أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن ظهور الفرقة 91 أو كما يطلق عليها "عصبة الجليل" يجعل سيناريوهات التوغل البري الإسرائيلي قيد التنفيذ، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية نفذ عددا من العمليات البرية المحدودة بـالجنوب اللبناني، ولكن حزب الله أعلن عن إحباط هذه العمليات.

ما هي الفرقة 91 الإسرائيلي؟

وأضاف "عبد المحسن"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفرقة 91 فرقة تعتبر فرقة مشاة دفاع تتكون من ثلاثة لواءات مشاة منهم اثنين لواء مشاة عامل ولواء احتياط.

عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني

وتابع أن الجيش الإسرائيلي مكثف عمليات الهجوم في الجنوب اللبناني، من خلال استهداف قادة التسليح في حزب الله، واستدعاء مثل هذه الفرق يزيد من حدة التصعيد.

ونوه بأن الجيش الإسرائيلي، يعتمد في المناطق السكانية، على تكتيك "تكتلات المشاة"، حيث يعتمد في مثل هذه العمليات على عنصر المقاتل المحترف.

دور سلاح الجو الإسرائيلي

وأكد أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي يمهد للعمليات البرية، والعمليات النوعية التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لابد أن يستعين فيها بعناصر المشاة.