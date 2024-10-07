"كاف" يعلن مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الكاف يعلن رسميا مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: تقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وإنيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري.

مباراة الجولة الرابعة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

مباراة الجولة الخامسة: تقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: تقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أقيمت ظهر اليوم الاثنين بالقاهرة عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جواره أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.



وضمت المجموعة الرابعة D فرق: بلاك بولز (موزمبيق)- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك.

مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى A ( إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) )

المجموعة الثانية B ( لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C ( أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) )

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )

قرعة الكونفدرالية

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم قرعة البطولة الكونفيدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالكونفدرالية.

وشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 المدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

ومثل المصري بالقرعة إداريي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الثنائي أحمد منصور ومحمد العويلي.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

فيما تجاوز المصري فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).