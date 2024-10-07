علي ماهر: مواجهة الزمالك في الكونفدرالية سلاح ذو حدين

أكد علي ماهر المدير الفني للمصري أن قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية جاءت متوازنة لحد كبير، مؤكدًا أن مستويات الفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور متقاربة بشكل كبير لذلك جاءت المجموعات الأربع قوية للغاية، معربًا عن ثقته الكاملة في إمكانات لاعبيه وقدرتهم على تقديم عروض قوية والتأهل إلى دور الثمانية.

جاء ذلك عقب إعلان قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي أسفرت عن وقوع فريق المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جواره أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي ..



وعن وقوع المصري البورسعيدي مع الزمالك في مجموعة واحدة قال علي ماهر: إن وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة سلاح ذو حدين، خاصة مع الدراية التامة والكاملة لدى كل فريق بقدرات وإمكانيات الفريق الأخر.

وكشف أن ما يشغله حاليًا هو تجهيز الفريق لخوض غمار منافسات دور المجموعات على الوجه الأكمل لتحقيق طموحات الجماهير ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو والذي يضع كامل ثقته في لاعبيه والجهاز الفني.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أقيمت ظهر اليوم الاثنين بالقاهرة عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جواره أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.



وضمت المجموعة الرابعة D فرق: بلاك بولز (موزمبيق)- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك.

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية

الجولة الأولى: المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري أحد يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: بلاك بولز (موزمبيق) والمصري أحد يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: الزمالك والمصري أحد يومي 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: المصري والزمالك أحد يومي 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: انيمبا والمصري أحد يومي 10 و11 يناير

الجولة السادسة: المصري وبلاك بولز أحد يومي 17 و18 يناير

ويلعب فريقا الزمالك والمصري الجولة الاولي بمصر أحد يومي 26 و27 نوفمبر 2024، حيث يلتقي المصري البورسعيدي إنيمبا النيجيري ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز.

مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى A ( إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) )

المجموعة الثانية B ( لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C ( أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) )

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )

قرعة الكونفدرالية

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم قرعة البطولة الكونفيدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالكونفدرالية.

وشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 المدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

ومثل المصري بالقرعة إداريي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الثنائي أحمد منصور ومحمد العويلي.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

ونقلت قرعة كأس الكونفدرالية، قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما اذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

فيما تجاوز المصري فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).