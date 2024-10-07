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حوادث

إحالة شاب للجنايات بتهمة الاعتداء على فتاة معاقة ذهنيا بالمطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المطرية، باحالة شاب متهم باستدراج فتاة معاقة ذهنيا والاعتداء عليها جنسيا على مدار أسبوعين داخل شقة بدائرة القسم لمحكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بالواقعة، وقال إنه ترصد للمجني عليها وقرر استدراجها وممارسة العلاقة المحرمة معها على مدار أسبوعين، ظنا منه أنها لن تتحدث ولن تفهم ما يحدث معها.

وأضاف المتهم: "كانت ساعة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي وقررت أعمل كده، عشان ظروف خاصة بيا".

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مدرس بغياب ابنته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني، لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.

وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا بشقته على مدار الأسبوعين.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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