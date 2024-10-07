هل يصطدم الزمالك بأبناء بورسعيد في نسخة 2024؟، تاريخ المواجهات المصرية بالكونفيدرالية

يترقب فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي قرعة بطولة الكونفيدرالية التي تقام اليوم الاثنين بمقر الكاف في القاهرة.

وهناك احتمال لحدوث صدام مصري بين الزمالك والفريق البورسعيدي.

وسبق أن تكرر الصدام المصري في البطولات الأفريقية بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية نسردها أبرزها في السطور التالية.

الأهلي والمقاولون العرب

البداية تاريخيًا كانت بمواجهة بين الأهلي والمقاولون العرب، في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية 1984، ووقتها فاز الأحمر بأفضلية الهدف خارج الأرض وتأهل للنهائي.

الإسماعيلي والمقاولون

سبق أن تقابل الإسماعيلي والمقاولون بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2005، وودع الفريقان وقتها المنافسات، خاصة أن المتصدر فقط كان المتأهل للدور النهائي مباشرة.

وفاز الإسماعيلي على ملعب المقاولون (3-2)، فيما فاز المقاولون على ملعب الإسماعيلية بهدف دون رد.

المصري وبيراميدز

تقابل المصري ضد بيراميدز في مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية عام 2020، وفاز بيراميدز (2-1) على ملعب المصري، كما فاز على ملعبه بثنائية دون رد.

بيراميدز ومودرن سبورت

لعب بيراميدز ضد مودرن سبورت في مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية عام 2023، وتعادل الفريقان على ملعب السلام بالقاهرة (1-1)، ولعب الفريقان مباراة الإياب بالدفاع الجوي والتي تم احتسابها لبيراميدز بعد إشراك مودرن لاعبه الراحل أحمد رفعت رغم عدم قانونية مشاركته.



الزمالك ومودرن سبورت

والتقى الزمالك ومودرن فيوتشر في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية 2024 بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ16 نقطة، بينما جاء مودرن فيوتشر وصيفًا للمجموعة الأولى بـ11 نقطة.

وفاز الزمالك بإجمالي اللقائين 3-2 حيث فاز ذهابا 2-1 وتعادلا ايابا 1-1.

موعد قرعة الكونفيدرالية

وتقام قرعة الكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

تنقل قرعة كأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).