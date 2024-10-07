استشهاد وإصابة 17 شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قماطية بجبل لبنان (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قماطية بجبل لبنان.
وأفادت وسائل إعلام نقلًا مصادر لبنانية، خروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو لمشاهد انفجارات متتالية في ضاحية بيروت الجنوبية تؤشر لاستهداف مخزن أسلحة لـ حزب الله.
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