الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم والمقاومة تفجر إحدى جرافتها (فيديو)

اقتحام طولكرم، فيتو
اقتحام طولكرم، فيتو

الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، مدينة طولكرم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت اقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدًا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لتفجير عبوة بجرافة للاحتلال أمام مدخل مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وأضافت أن آليات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت بتجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالًا، ودوار اكتابا شرقًا، وتدمير البنية التحتية فيها.

 

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مدينة طولكرم الحرب على غزة مستشفى الشهيد مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي مخيم نور شمس

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