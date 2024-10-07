بعد ساعات من الحظر، إيران ترفع القيود على الرحلات الجوية

الحرب على لبنان، أعلنت السلطات الإيرانية مساء أمس، رفع كل القيود على الرحلات الجوية، وعودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية، بعد التأكد من توفر "الظروف الآمنة".

وأتى القرار بعد ساعات من إعلان طهران إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات أمس وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم، تحسبًا لهجوم إسرائيلي وشيك على أهداف إيرانية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء أمس الأحد، إن حركة الطيران الداخلي إلى مطار مهر آباد وسط طهران عادت إلى حالتها الطبيعية وذلك بعد ساعات من إعلان حظر الطيران.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني: "بعد التأكد من ظروف الطيران الملائمة والآمنة من قبل منظمة الطيران المدني، تمت إزالة كافة القيود المعلنة والسماح لشركات الطيران بمزاولة عمليات الطيران".

وأكدت الوكالة، أنه "يمكن للمسافرين متابعة جدول رحلاتهم من شركة الطيران المعنية والتأكد من الرحلة قبل المغادرة إلى المطار".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو للتلفزيون الرسمي "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة أمس الأحد 6 أكتوبر حتى الساعة 6:00 صباح اليوم 7 أكتوبر".

وقالت تقارير إسرائيلية إن اسرائيل وضعت الخطط والمواقع التي سوف تستهدفها داخل الأراضي الإيرانية ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري مساء الثلاثاء الماضي.