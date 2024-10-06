الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تستأنف تداولاتها الأسبوعية عقب انتهاء إجازة ذكرى نصر أكتوبر غدا

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تستأنف البورصة المصرية تداولاتها، غدًا الإثنين 7 أكتوبر 2024، وذلك عقب انتهاء إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرى البورص الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة المؤشر الرئيسى

مواد متعلقة

طفرة غير مسبوقة في التعليم العالي.. زيادة عدد الجامعات إلى 108.. إنشاء 16 جامعة أهلية و10 تكنولوجية.. و125 مستشفى جامعيًا يخدم ملايين المواطنين

التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات إلى 108 بمختلف أنحاء الجمهورية

أخبار مصر اليوم: التموين تتعاقد على 470 ألف طن قمح.. الحكومة تكشف تكلفة حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال 3 شهور

من الألف للياء، القصة الكاملة لأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

قرارات حكومية حاسمة لإنهاء أزمة الكهرباء.. مدبولي: تخصيص مليار و180 مليون دولار لتجاوز المشكلة خلال الصيف.. ووقف قطع التيار بصورة تامة في الأسبوع الثالث من يوليو

تطورات جديدة في مشاجرة إمام عاشور داخل مول بالشيخ زايد.. النيابة تعاين مسرح الحادث.. التحقيقات تكشف تضارب الروايات.. والكاميرات لم ترصد معاكسة زوجة اللاعب

العدو واحد، حكايات من التاريخ عن دعم أرمينيا لحقوق الشعب الفلسطيني

رسب في الثانوية وتشرد بأوروبا، قصة المصري عنان الجلالي مؤسس فنادق هلنان العالمية

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

محمد رمضان معلقا على أزمة القندوسي في الأهلي: ما كانش ينفع نسكت

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

منوعات

المزيد

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

تفسير حلم البيت القديم في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية