الرئيس الإيراني يكشف هدف إسرائيل من اغتيال إسماعيل هنية في طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن الكيان الصهيوني اغتال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، لتعويض إخفاقاته في غزة.

وأضاف الرئيس الإيراني: "الدول الغربية وأمريكا تطالبنا بضبط النفس بدلا من إدانة الجرائم الإرهابية للكيان الصهيوني".

بيان الحرس الثوري الإيرانى حول الهجوم على إسرائيل

وفي 1 أكتوبر، قال الحرس الثوري الإيراني فى بيان له، إن استهداف عمق الأراضي المحتلة يأتي ردًا على استشهاد هنية، وحسن نصر الله والشهيد نيلفروشان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، فى بيان حول الهجوم على إسرائيل، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وتابع الحرس الثوري، العملية التي نفذناها ضد إسرائيل تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد إسرائيل بموجة هجمات حال الرد

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.