الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يهدد إيران: انظروا إلى غزة وبيروت

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

حذر وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، إيران، اليوم الأحد، من أنها قد تتعرض لدمار على غرار ما يحدث في غزة وبيروت، في حال ألحقت الأذى ببلاده.

جاءت تصريحات جالانت في وقت تتأهب فيه إسرائيل للرد على هجوم صاروخي شنته طهران، يوم الثلاثاء الماضي.

الهجوم الإيراني علي إسرائيل

وبحسب فرانس برس، قال جالانت، في بيان: "لم يمس الإيرانيون قدرات سلاح الجو في الهجوم، لم تتضرر أي طائرة، ولم يتم إخراج أي سرب عن الخدمة"، في إشارة إلى الضربة الإيرانية، التي طالت قاعدتين لسلاح الجو.

وأضاف: "من يعتقد أن مجرد محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا عن اتخاذ أي إجراء، فعليه أن ينظر إلى (إنجازاتنا) في غزة وبيروت".

نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، الحدود مع لبنان.

وسمح بالنشر في الإعلام العبري، بأن نتنياهو زار قاعدة الفرقة 36 على الحدود مع لبنان، لكن الرقابة منعت النشر إلى حين انتهاء الزيارة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وكان نتنياهو زعم في كلمة مصورة يوم أمس السبت أن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال.

وادعى رئيس الوزراء نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله اللبناني.

نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

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