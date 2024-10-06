الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

التهام النيران لـ4 مخازن في مدينة صناعية جنوبي إيران (فيديو)

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم في مصنع بمدينة "خرازي" الصناعية في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

اندلاع حريق ضخم في مصنع بمدينة "خرازي" الصناعية 

 وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إنه "وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب 5 أشخاص صباح اليوم في حريق اندلع في 4 مخازن بمصنع للحاويات البلاستيكية في مدينة خرازي الصناعية بمحافظة كرمان".


وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في مصنع للحاويات القابلة للتصرف، الواقع على طريق باغين".

 

7 مركبات تعمل على إخماد الحريق

من جانبه، أعلن إبراهيم بابائي، المدير التنفيذي لإدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية كرمان، أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المراكز الطبية بوساطة فرق الطوارئ نظرًا لخطورة الإصابات السطحية.

وأشار إلى أن 7 مركبات تعمل على إخماد الحريق، وسيتم التحقيق في أسباب الحريق قريبًا.

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الحرس الثوري مصنع بمدينة خرازي الصناعية محافظة كرمان إيران اندلاع حريق ضخم في مصنع بمدينة خرازي الصناعية

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