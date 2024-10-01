بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية التي نفذتها طهران تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.. أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى".

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.