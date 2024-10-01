الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الحرس الثوري: الهجوم على إسرائيل ردا على استشهاد هنية ونصر الله

الحرس الثوري
الحرس الثوري

الهجوم الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني فى بيان له مساء اليوم، استهداف عمق الأراضي المحتلة ردًا على استشهاد الشهيد هنية، وحسن نصر الله والشهيد نيلفروشان.

 

بيان الحرس الثوري الإيرانى حول الهجوم على إسرائيل

وقال الحرس الثوري الإيراني، فى بيان حول الهجوم على إسرائيل، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وتابع الحرس الثوري، العملية التي نفذناها ضد إسرائيل تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد إسرائيل بموجة هجمات حال الرد 

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

بينها قواعد عسكرية، إيران تطلق أكثر من 250 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بشأن الهجوم على إسرائيل

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الحرس الثوري الإيراني هنية الهجوم الإيراني

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