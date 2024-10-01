الحرس الثوري: الهجوم على إسرائيل ردا على استشهاد هنية ونصر الله

الهجوم الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني فى بيان له مساء اليوم، استهداف عمق الأراضي المحتلة ردًا على استشهاد الشهيد هنية، وحسن نصر الله والشهيد نيلفروشان.

بيان الحرس الثوري الإيرانى حول الهجوم على إسرائيل

وقال الحرس الثوري الإيراني، فى بيان حول الهجوم على إسرائيل، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وتابع الحرس الثوري، العملية التي نفذناها ضد إسرائيل تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد إسرائيل بموجة هجمات حال الرد

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.