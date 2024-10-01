الإذاعة الإسرائيلية تؤكد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ نحو تل أبيب

قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، وسط حالة من الهلع في الأراضي المحتلة، واشتعال النيران مقابل شاطئى عسقلان.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني سيصدر بيانا هاما بعد قليل.

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخ من إيران.

الهجوم الإيراني علي إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.