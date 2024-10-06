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ثقافة وفنون

قبل انطلاقه غدًا، تفاصيل حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

حفل الذكريالـ 50
حفل الذكريالـ 50 للAMA'S، فيتو

 يقام الحفل السنوي لجوائز الموسيقى الأمريكية AMA'S في الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر الجاري بتوقيت مصر، والذي يصادف الذكرى الـ 50 لجوائز الموسيقى الأمريكية، والذي سيكون بمثابة تكريم للسنوات الخمسين الماضية ولن يتم به توزيع جوائز أو الإعلان عن أي فائزين هذا العام، وإنما تقديم عروض تشيد وتكرم الموسيقية الأمريكية والعالمية على مدار الـ 50 عاما الماضية.

ومن المقرر أن يضم الحفل عروضًا مبهرة جديدة ومقابلات مع فنانين وضيوف مميزين أسطوريين ولقطات حصرية لم يسبق لها مثيل من أرشيفات DCP الواسعة، مما يسلط الضوء على اللحظات الأيقونية التي حددت حفل الجوائز وشكلت الثقافة الشعبية.

 

عروض حفل الذكرى الـ 50 للـ AMA'S

 ومن المقرر أن يقوم عدد من المغنيين بأداء أغاني تكرم وتشييد بالموسيقيين الذين تركوا بصمات في عالم الموسيقى الأمريكية والعالمية ليجمع بين أساطير الماضي والحاضر في حفلًا واحد.

ماريا كاري

في بداية الاحتفال بالذكرى العشرين لإصدار The Emancipation of Mimi، ستؤدي أيقونة الموسيقى والفائزة بجوائز الموسيقى الأمريكية عشر مرات ماريا كاري مجموعة من الأغاني الناجحة من ألبومها الحائز على العديد من البلاتين.

Stray Kids

وتقدم فرقة الكيبوب Stray Kids أداءً خاصًا لتكريم إرث فرق الأولاد في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في تعاون تم الإعلان عنه من خلال Billbored، مع فرقة nsync الاسطورية على مسرح الـ AMA'S

براد بايزلي

يكرم براد بايزلي، الحائز على جائزة الموسيقى الأمريكية مرتين، الراحل تشارلي برايد، أول فائز بجائزة AMA عن فئة ألبوم Country Male وCountry، بالإضافة إلى أداء أغنيته المنفردة الجديدة.

تشاكا خان

وتحتفل تشاكا خان بمرور 50 عامًا على إنجازات الفنانات الإناث في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بأداء خاص لنشيدها الشهير "أنا كل امرأة".

جلاديس نايت

وتعود جلاديس نايت، الفائزة بجائزة الموسيقى الأمريكية سبع مرات، والتي قدمت أداءً في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية الأول عام 1974، إلى مسرح حفل ​​توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بعد 50 عامًا لتقديم أداء لأغنية "Midnight Train to Georgia"

Green Day

 احتفالًا بتاريخ موسيقى الروك في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، سيقدم الفائزون بجائزة الموسيقى الأمريكية ثلاث مرات ونجوم الروك العالميين المشهورين Green Day أحدث أغانيهم "Dilemma".

 

جينيفر هدسون

وتكرم الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز جينيفر هدسون الفائزة بجائزة الموسيقى الأمريكية 22 مرة ويتني هيوستن، واحدة من أفضل الفائزين بجائزة الموسيقى الأمريكية على الإطلاق، بأداء مؤثر. 

 

كين براون

نجم الريف والفائز بجائزة الموسيقى الأمريكية خمس مرات كين براون يحتفل بإرث موسيقى الريف في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بأداء أغاني كلاسيكية وحالية.

 

RAYE

وتؤدي المغنية وكاتبة الأغاني العالمية RAYE أغنية جيمس براون الكلاسيكية "It's A Man’s Man’s Man’s World" بعد استعراض جائزة الاستحقاق للموسيقى الأمريكية، وهي الجائزة التي تم تقديمها لأساطير بما في ذلك آني لينوكس وبيلي جويل وجيمس براون وبرنس وويتني هيوستن والمزيد.

ويتضمن العرض الخاص أيضًا ظهور كاري أندروود، واحدة من أفضل الفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية على، ويشهد الحفل حضورًا خاصًا من قبل مقدمي حفل جوائز الموسيقى الأمريكية السابقين والمؤدين بما في ذلك العديد من النجوم العالميين الفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية مثل جلوريا استيفان وجنيفر لوبيز، كما يظهر جيمي كيميل الحائز على جائزة إيمي ومقدم حفل جوائز الموسيقى الأمريكية خمس مرات. 

 

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