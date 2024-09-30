هيو جاكمان وريان رينولدز مرشحان لتقديم حفل الأوسكار 2025

الأوسكار، كشفت تقارير صحفية، أن أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، وضعت هيو جاكمان وريان رينولدز، ضمن الأسماء المرشحة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧، على أن يعلن رسميًّا أسماء المرشحين ١٧ يناير ٢٠٢٥.