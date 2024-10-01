نجمة الكيبوب روزي تعلن عن أول ألبوم كامل لها بعنوان "rosie"

أعلنت روزي من فرقة الكيبوب BlackPink منذ ساعات قليلة عن إصدار ألبوم كامل جديد لها بعنوان “rosie” في يوم 6 ديسمبر المقبل، مما يمثل أول ألبوم مصغر لها على الإطلاق منذ ترسيمها الفردي مع الألبوم المنفرد “R” في عام 2021.

وكشفت روزي أيضًا عن الصور التشويقية الأولى لألبومها القادم والتي تظهر بها بعدى شخصيات مختلفة لتزيد من حماس الجمهور حول الموسيقى التي ستصدرها نجمة الكيبوب هذه المرة.

وعبرت روزي عن حماسها الشديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث كتبت: “من أين ابدأ، لا أستطيع أن أصدق أنه وأخيرًا أعلن عن إصدار ألبومي الكامل الأول لكم جميعًا.”

وتابعت: “أتذكر العام الماضي عندما انتهت جولتنا الطويلة، وجدت نفسي في جالسة هنا في لوس أنجلوس، والدخول والخروج من الاستوديو لمدة عام كامل، وكتابة الأغاني مع مؤلفي الأغاني والمنتجين الذين التقيت بهم للمرة الأولى، في محاولة لمعرفة الفصل التالي في مسيرتي المهنية.”

وتحدثت روزي عن الوقت الذي استغرقته فى إنهاء الألبوم، فقالت: “لقد غفوت عدة ليال وأنا أشعر بالارتباك والضياع، لكن بدعم من أصدقائي وعائلتي الأعزاء، وفريقي، وبالطبع فرقتي BLACKPINK، أجلس هنا اليوم متحمسة للإعلان عن تاريخ إصدار ألبومي، لقد سكبت كل مجهودي وطاقتي في هذا الألبوم، لا أستطيع الانتظار حتى تستمعوا إلى ألبومي.”

وأنهت: "وقد اخترت اسم 'Rosie' لأن روزي هو الاسم الذي أسمح لأصدقائي وعائلتي بمناداتي به، مع هذا الألبوم، أتمنى أن تشعروا جميعًا بالقرب مني، ونعم، إنه ألبوم كامل سيتم إصداره يوم 6 ديسمبر".