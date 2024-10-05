مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، تعرف على الفائزين بجوائز الدورة السابعة (صور)

أعلن منذ قليل، مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف عن قائمة الفائزين بجوائز المهرجان في دورته السابعة، وذلك خلال حفل ختام المهرجان والذي أقيم على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

جوائز مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وجاءت قائمة جوائز المهرجان هذا العام كالتالي:

أفضل عرض مسرحي مونودراما.. العرض الإسباني alacran la ceremonia.

أفضل ممثل.. خوسيه انطونيو عن العرض الاسباني "alacran la ceremonia".

أفضل إخراج.. إياد الريموني عن عرض "رحيل" الأردني.

شهادات التقدير

شهادة النص المسرحي.. العرض العراقي "ابصم بسم الله" - شهادة السينوغرافيا.. العرض المصري "ودارت الأيام" - شهادة الموسيقى التصويرية.. العرض الكويتي "وجود" - شهادة لجنة التحكيم الخاصة.. نرفانا الخطيب عن عرض "رحيل" من الأردن- شهادة لجنة تحكيم الخاصة.. الفنان نصار النصار عن عرض "وجود" من الكويت.

فيما جاءت جوائز لجنة تحكيم النقاد للعرض المتكامل كالتالي:

المركز الأول العرض المصري السعودي "يوميات ممثل مهزوم" - المركز الثاني العرض الإماراتي "قطرة" - المركز الثالث العرض العماني "السمكة".

شهادة تقدير.. العرض السوداني "غراب"، وشهادة لجنة تحكيم النقاد الخاصة في التمثيل.. الفنانة اليونانية ديسبينا عن العرض اليوناني المشارك بالمهرجان.

عروض مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وقدم المهرجان خلال حفل الختام شهادات مشاركة للعروض التي قدمت خلال الدورة السابعة من عمر المهرجان على مسارح القاهرة الكبرى.

وتضم قائمة العروض المشاركة في المهرجان هذا العام كل من عرض "يوميات ممثل مهزوم"، العرض اليوناني medea، العرض العماني "السمكة"، العرض الإماراتي "قطرة"، العرض المصري "ودارت الأيام"، العرض الإسباني "العقرب"، العرض العراقي "ابصم بسم الله"، العرض الكندي السوري "ادرينالين"، العرض الكويتي "وجود"، العرض الأردني "رحيل"، عرض "بطل في الظل"، عرض "المواجهة"، عرض "30 دقيقة في المشرحة".

اعتذار نيللي

فيما اعتذرت الفنانة نيللي عن عدم حضورها تكريمها الخاص من المهرجان مساء اليوم ضمن فعاليات حفل الختام، وذلك لتواجدها في مدينة الإسكندرية ومشاركتها في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وأقيمت الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وشارك فيها عدد من العروض من الدول العربية والأجنبية وهم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.