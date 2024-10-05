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ثقافة وفنون

سبب تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الاسكندرية،فيتو
مهرجان الاسكندرية،فيتو

كشفت إدارة الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قبل قليل، عن تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي خلال ختام فعاليات المهرجان.

مسابقة ممدوح الليثي

تقرر إعلان الجوائز بالقاهرة خلال حفل تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالقاهرة نظرًا لظروف طارئة لدي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجل الراحل ممدوح الليثي، تمنعه عن حضور حفلة ختام المهرجان اليوم وسيتم الإعلان عن موعد إقامة الحفل.

 تهدف مسابقة  ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات الإسكندرية السينمائي الدولي ويتم منح أفضل 3 سيناريوهات جوائز مالية.

 

و يُسدل الستار مساء اليوم السبت على فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط... ويتم عرض حفل الختام مباشرة الساعة الثامنة مساءً عبر قنا نايل سينما بالتليفزيون المصري.

ويتضمن حفل ختام الدورة الأربعين تكريم رفيع المستوى للفنانة منة شلبي على مجمل أعمالها السينمائية، إضافةً إلى إعلان قوائم الأفلام والنجوم الفائزة بمسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي المختلفة.

 

الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

 

وتقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وضمت لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة عدد من صناع السينما، حيث ترأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف"  ترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا. 

 


كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

 

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

 

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