دي-جي خالد يتعاون مع فرقة SEVENTEEN بأغنية جديدة (فيديو)

كشفت فرقة الكيبوب SEVENTEEN صباح اليوم عن تعاون جديد مع المنتج الموسيقي العالمي دي-جي خالد، حيث شاركوا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم، تُعلن من خلاله عن تعاونهم الجديد.

تضمن المنشور مقطع فيديو يقول فيه دي جي خالد، "لقد أضفت للتو صوتي المميز إلى اغنيتنا، لذا استمعوا إليها. إنها رائعة!"، كما حصل المعجبون على لمحة خاطفة من اغنية SEVENTEEN الجديد، والذي تم الترويج لها بالفعل من خلال مشاركة مقطع تشويقي لها

من المقرر أن تصدر الفرقة ألبومها المصغر الـ 12 "SPILL THE FEELS" في 14 أكتوبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

ليشارك هذا الألبوم قصصًا يمكن للجميع أن يتعاطفوا معها، مع الرسالة "دعونا نثق في بعضنا البعض، ونشارك مشاعرنا، ونحل همومنا معًا"، كما تجاوزت الطلبات المسبقة للألبوم بالفعل 3 ملايين نسخة في غضون أسبوعين فقط.