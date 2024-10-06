الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام شمالا

دبابات الاحتلال،
دبابات الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في مسكاف عام شمالا، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة  الإخبارية”.

صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام شمالا

وقبل وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي صفارات إنذار في مواقع عدة بالجولان للتحذير من تسلل مسيرة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

 

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