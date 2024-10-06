الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت  كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-  إن مقاتليها قنصوا بالاشتراك مع كتائب القسام جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف غرفة قيادة لجيش الاحتلال 

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي "تي بي جي" غرفة قيادة وتحكم تابعة للجيش الإسرائيلي المتوغل بمخيم جباليا.

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استشهاد قيادي بكتائب القسام و3 من أفراد أسرته في قصف منزله بمخيم البداوي بطرابلس

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