عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إن مقاتليها قنصوا بالاشتراك مع كتائب القسام جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف غرفة قيادة لجيش الاحتلال

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي "تي بي جي" غرفة قيادة وتحكم تابعة للجيش الإسرائيلي المتوغل بمخيم جباليا.

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