السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول (فيديو)

محافظ أسيوط يضع اكليل
محافظ أسيوط يضع اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيتو

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 51 لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.


جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول

وبدأت المراسم بقيام المحافظ ومدير الأمن بمصافحة قيادات المنطقة ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءًا لشهداء مصر وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.


كما تبادل محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية مع قائد المنطقة الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنًا الغالية وسلامة أراضيها، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعًا عن الوطن. 

بجوائز مالية، جامعة أسيوط تنظم مسابقة أدبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد المُقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "انتصارات أكتوبر"

ووجه محافظ أسيوط تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل مصنع الابطال والقادة العظام ومدرسة الوطنية الذي اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى عبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر ومازال يحقق الانتصارات في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب وفي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها لاستكمال مسيرة التنمية والإستقرار التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط إكليل الزهور الجندى المجهول القوات المسلحة المصرية اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المنطقة الجنوبية الموسيقى العسكرية النصب التذكاري النصب التذكاري للجندي المجهول انتصارات اكتوبر انتصارات أكتوبر المجيدة ذكري انتصارات اكتوبر قبر الجندى المجهول محافظ أسيوط وضع إكليل الزهور

مواد متعلقة

فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الرابع بمسابقة إيناكتس العالمية

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب عقب دخول سيخ حديد برقبته

حملات تفتيشية مكبرة بمراكز ومدن أسيوط

استخراج 134 بطاقة رقم قومي للمعيلات ضمن مبادرة بداية بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يوجه بفحص 40 وحدة نهرية (فيديو)

تنفيذي أسيوط: إجراءات رادعة ضد الكافتيريات المخالفة على النيل (فيديو)

محافظ أسيوط يهدي التلاميذ الأيتام والأسر الأولى بالرعاية 200 لحاف وحقيبة مدرسية (فيديو)

وحدة زراعة الكُلى بمستشفيات أسيوط الجامعية تصل للرقم البلاتيني بـ 75 عملية زراعة

الأكثر قراءة

دفاع ضحية إمام عاشور: أطالب بتعديل القضية من الضرب إلى استعراض القوة

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مصدر بالأهلي: قيد معلول بالميركاتو الشتوي سيكون في هذه الحالة فقط

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

بعد اختفائه وعائلته، تصدر وفاة جورج قرداحي تثير الجدل، والنشطاء يطالبونه بالظهور لطمأنتهم

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

المزيد

انفوجراف

أقوال فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد ضد لاعب الأهلي إمام عاشور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

المزيد
الجريدة الرسمية