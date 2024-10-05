محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول (فيديو)

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 51 لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول

وبدأت المراسم بقيام المحافظ ومدير الأمن بمصافحة قيادات المنطقة ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءًا لشهداء مصر وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.



كما تبادل محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية مع قائد المنطقة الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنًا الغالية وسلامة أراضيها، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعًا عن الوطن.

ووجه محافظ أسيوط تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل مصنع الابطال والقادة العظام ومدرسة الوطنية الذي اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى عبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر ومازال يحقق الانتصارات في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب وفي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها لاستكمال مسيرة التنمية والإستقرار التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.