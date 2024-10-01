ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في حملة تموينية بأسيوط (صور)

شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وجودة المنتجات المعروضة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري والعبث بمصالح المواطنين والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

ضبط 7 أطنان زيوت مجهولة المصدر

وفي هذا السياق، تمكنت حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط من ضبط سيارة نقل محملة بزيت طعام مجهول المصدر تزن حوالي 7 أطنان ومشكوك فى مطابقتها للمواصفات القياسية القانونية وعليه.

تشكلت الحملة تموينية تحت قيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط وبرئاسة سيد حسين حسن مدير إدارة تموين ساحل سليم وعضوية راشد همام على مفتش التموين وأحمد سيد عبد الرحمن ومباحث التموين محمد عبد الباسط أحمد.

وتم ضبط السيارة محملة بـ7 أطنان و720 كيلو زيت وتم التحفظ عليها بالحمولة بمنطقة الحضانة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي ذات السياق، أكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين والسلع الغذائية بكميات مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على حماية المستهلكين من كافة أنواع الغش التجاري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب بعص المحلات وكذلك منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ( التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري و.) وغيرها.