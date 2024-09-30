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اسعار الدواجن اليوم الإثنين 30-9-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، الارتفاع مجددا، وتراوحت الزيادة بين جنيهين و5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، مابين 82 و87 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و120 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 135 جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط المسكوفي 135 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 185 و190 جنيها، وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 125  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 185 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة وبعض السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي يةجد بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-9-2024 في محافظة الفيوم

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