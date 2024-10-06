اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن

منتخب مصر، ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تفاصيل اليوم الأول بمعسكر منتخب مصر

ويبدأ تجمع لاعبي منتخب مصر الوطني في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس في الساعة الثانية ظهرا، على يتناول الفريق وجبة الغداء، ويخضع بعدها اللاعبين لقسط من الراحة على أن يخوض الفريق مرانه الأول في السابعة مساء.

ويشهد اليوم الأول انضمام اللاعبين المحليين فقط، على أن يبدأ انتظام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفريق غدا الإثنين.

ويستضيف الملعب الرئيسي باستاد القاهرة التدريبات اليومية لمنتخب مصر، حتى موعد السفر إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 من الشهر نفسه.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء يوم يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا، فيتو

موعد المؤتمر الصحفي لحسام حسن

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة للحديث عن مواجهتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

موعد انضمام محمد صلاح

ويصل اللاعب القاهرة في اليوم الأحد على أن ينتظم في معسكر الفراعنة غدا الإثنين 7 أكتوبر، وهو موعد انطلاق الأجندة الدولية للفيفا.

سام مرسي يعلق على استبعاده من المنتخب

وتحدث سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن استبعاده من معسكر منتخب مصر لشهر أكتوبر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وعبر اللاعب الدولي المصري عن حزنه في تصريحات خاصة لبرنامج إستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور، بعد الاستبعاد من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

وأكد سام مرسي، أنه قادر على اللعب أساسيًّا رفقة منتخب مصر حتى قبل صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه.

واختتم حديثه قائلًا، أنه مستعد في أي وقت للعب رفقة الفراعنة حال تلقى دعوة خلال الفترة المقبلة كما أنه يحلم بالتواجد مع مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

“بركة يا جامع” وراء تجاهل أكرم توفيق

وعلمت فيتو من مصادرها أن حسام حسن غاضب من أكرم توفيق بعد اعتراضه بشكل غير لائق على استبعاده من معسكر سبتمبر الماضي، بعدما قام اللاعب بنشر كوميكس عبر حسابه الشخصي على موقع الصور إنستجرام معلقا عليه “لما حد يقولي إزاي ميخدش أكرم توفيق وعمر كمال المنتحب، يا عم بركة يا عم يا ريته ما أخد مروان وإمام كمان”.

وتوقع الجميع أن يقوم حسام حسن بضم أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب محمد هاني الظهير الأيسر الأساسي في صفوف المنتخب الوطني، إلا أن حسام حسن فاجأ الجميع واكتفى بضم أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي، مفضلا الأخير على تواجد أكرم توفيق صاحب الخبرات الدولية والإفريقية الكبيرة.

سبب استبعاد إمام عاشور

وشهدت قائمة المنتخب الوطني خروج إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بعدما تواجد اللاعب أساسيًّا في معسكرات المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية، سواء مع البرتغالي فيتوريا أو حتى في ولاية حسام حسن.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن استبعاد إمام عاشور جاء بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير في مباريات فريقه الأخيرة، "خاصة بعدما تأكدنا بأن تراجع مستوى اللاعب يرجع بسبب كثرة السهر وعدم الالتزام".

وتابع المصدر لفيتو، قرار الجهاز الفني باستبعاد إمام عاشور من معسكر أكتوبر، يأتي بهدف إيصال رسالة للاعب بضرورة العودة للالتزام والتدريب جيدًا واستعادة مستواه البدني والفني المعهود، خاصة أنه موهبة كبيرة ويجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، مشددًا على أن باب المنتخب مفتوح أمام اللاعب بشرط استعادة مستواه والتحلي بالانضباط.

واختتم المصدر، أن استبعاد إمام عاشور هي رسالة.. ليست له فقط ولكن لجميع اللاعبين بأن منتخب مصر يحتاج للاعبين المجتهدين المنضبطين الذين يحافظون على موهبتهم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.