حقيقة طلب محمد صلاح عدم السفر مع منتخب مصر إلى موريتانيا

منتخب مصر، كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إعفاءه من السفر إلى موريتانيا في المباراة المحدد لها 15 أكتوبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا.

اتحاد الكرة وضح موقف صلاح من رحلة موريتانيا

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع اتحاد الكرة، والرد إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لم يتواصل صلاح مع اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر، وقائد المنتخب سيتواجد في المعسكر المقبل بشكل طبيعي وجاهز لقيادة الفراعنة في المباراتين".

ليفربول يطلب تأمين صلاح

وتابع الغندور:" اما عن ما يُثار حول طلب ليفربول تكليف فريق أمني بتأمين صلاح في موريتانيا حال سفره، قال مسؤولو اتحاد الكرة انه لم يصل لهم مخاطبات من ليفربول في هذا الشأن".

وأختتم:"يتم تأمين صلاح والبعثة بالكامل بشكل طبيعي ولا صحة لأي كلام يتردد عن رفض قائد المنتخب السفر إلى موريتانيا لأسباب أمنية".

منتخب مصر يستعد لمواجههتي موريتانيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.