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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، كاب فيردي يتخطى موريتانيا بثنائية نظيفة بمجموعة مصر

منتخب كاب فيردي،
منتخب كاب فيردي، فيتو

فاز منتخب كاب فيردي على ضيفه منتخب موريتانيا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية إستاد الملعب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

تقدم كاب فيردي بالهدف الأول عن طريق اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 76 عن طريق نفس اللاعب.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من هيليو فاريلا ثم تمريرة أرضية رائعة مرت من أمام دفاع موريتانيا الذي فشل في تشتيت الكرة لتصل عند مينديز يسددها أرضية على يسار حارس موريتانيا إلى داخل الشباك.

يدخل منتخب كاب فيردي مباراة اليوم بكل قوة من أجل الدفاع عن فرصة في التأهل لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب موريتانيا، فيتو

كاب فيردي يسقط في الجولة الأولى

منتخب كاب فيردي سقط في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة في المواجهة المثيرة التي جمعت بين الفريقين.

 

كاب يرفع شعار لا بديل عن الفوز

يطمح منتخب كاب فيردي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مصالحة جماهيره عقب الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام الفراعنة.

مهمة منتخب كاب فيردي لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة اليوم في مواجهة نظيره منتخب موريتانيا والذي يطمح لمواصلة مسيرة الانتصارات في التصفيات الإفريقية.

يدخل منتخب موريتانيا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه في الجولة الأولى على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل.

 

ترتيب الفريقين في المجموعة الثالثة

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن كاب فيردي وموريتانيا الذين يتساويان في رصيد 3 نقاط، فيما يحتل بوتسوانا المركز الرابع بدون نقاط قبل لقاءات الجولة الثانية.

 

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كاب فيردي منتخب موريتانيا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب ريان مينديز منتخب مصر

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