الأحد 06 أكتوبر 2024
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اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

طائرة، فيتو
طائرة، فيتو

قالت شبكة CBS News التلفزيونية، إن النيران اشتعلت في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييجو - لاس فيجاس".

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ممثلي شركة الطيران والمطار، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لهبوط صعب في مطار مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا.

ويشار إلى أن الحادث وقع في مطار هاري ريد الدولي. ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.

ولم تحدد الشبكة التلفزيونية نوع الطائرة وفقط ذكرت أن السلطات المعنية والمؤسسات ذات العلاقات تجري تحقيقاتها لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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طائرة ركاب الطيران الأمريكية فرونتير إيرلاينز لاس فيجاس

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