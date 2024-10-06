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رياضة

عبد الحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي والجماهير من حقها الفرحة

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

أشاد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وقال عبدالحليم في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نشيد بمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بعد المباراة التاريخية والأداء الرجولي، ومن حق الجماهير أن تفرح لأنها بطولة غالية".

وأضاف: "الزمالك استحق التتويج باللقب عن جدارة ويجب أن تزداد الثقة لدى اللاعبين من أجل حصد البطولات في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "يجب أن لا ننسى الإشادة باللاعب ناصر منسي لأنه سجل أغلى هدف من 30 سنة بعد هدف أيمن منصور في السوبر ايضا".

 

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