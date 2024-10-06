حزب الله يستهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين في هجوم على قاعدة شمشون

أكد حزب الله اللبناني، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة شمشون الإسرائيلية واستهداف أماكن تمركز ضباطها وجنودها.

مصابو جيش الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه امس السبت، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك لبنان



وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إن 9 جنود قتلوا وأصيب 86 آخرين من بينهم 16 في حالة خطرة منذ بداية العملية البرية عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.