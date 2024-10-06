الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يستهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين في هجوم على قاعدة شمشون

مقاتلي حزب الله اللبناني،
مقاتلي حزب الله اللبناني، فيتو

أكد حزب الله اللبناني، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة شمشون الإسرائيلية واستهداف أماكن تمركز ضباطها وجنودها.

 

مصابو جيش الاحتلال 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه امس السبت، بإصابة 47 جنديا بينهم 5 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية

 

نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع

مقتل وإصابة 95 جنديا، جيش الاحتلال يكشف خسائره في المعارك مع حزب الله


خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك لبنان 
 

وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إن 9 جنود قتلوا وأصيب 86 آخرين من بينهم 16 في حالة خطرة منذ بداية العملية البرية عند الحدود الشمالية مع لبنان".

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله قاعدة شمشون جيش الاحتلال إسرائيل مصابي جيش الاحتلال قتلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع

مقتل وإصابة 95 جنديا، جيش الاحتلال يكشف خسائره في المعارك مع حزب الله

إعلام عبري: اندلاع 135 حريقا بشمال إسرائيل بسبب قصف حزب الله

الأكثر قراءة

أحمد مجاهد: سبب واحد يمنعني من عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 06 - 10 -2024

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

والد زين الدين بلعيد يكشف سبب عدم انضمام اللاعب إلى الأهلي

حزب الله يستهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين في هجوم على قاعدة شمشون

موقف طريف لأحمد السقا في حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

إسرائيل تنفى السنوار إلى بلد عربى، هآرتس تكشف عرض نتنياهو للخروج الآمن لكبار قادة حماس من غزة

خريطة الشرق الأوسط الجديدة.. ماذا بعد اغتيال السيد؟.. ميلاد الهلال الشيعى وابتزاز الخليج

منوعات

المزيد

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية