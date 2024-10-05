أخبار مصر اليوم.. السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.. ووزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:





السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة، ينعم شعبه بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثالثة غدا

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع المحطة النووية بالضبعة يشهد، غدًا الأحد، تدشين خطوة جديدة في استكمال مشروع محطة الضبعة النووية، وهي تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك تزامنا مع ذكرى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

القوات المسلحة تنظم المعرض الـ17 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2024"

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2024" ببانوراما حرب أكتوبر.

وزير النقل يتفقد مشروع قطار سيناء بعد عودته للعمل، الاثنين المقبل

يستعد وزير النقل الفريق كامل الوزير، وعدد من قيادات السكك الحديد، لإجراء زيارة تفقدية لمشروع قطار سيناء والذي دخل الخدمة بشكل تجريبى خلال الشهور الماضية بعد توقف لعدة سنوات، وذلك يوم الاثنين المقبل.

الصحة: فرق تفتيش تتفقد مستشفى الغردقة العام وإحالة المخالفات للشئون القانونية

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ لبدء تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة خطة التشغيل لمحطة توليد العين السخنة بالسويس

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في جولة مفاجئة محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات بمحافظة السويس والتى تعد أول محطة فى مصر والمنطقة تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتمثل 14% من إجمالي القدرات المركبة فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والتى تمثل 23% من إجمالي التوليد الحراري لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.