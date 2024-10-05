نتنياهو: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل هي الأكبر في التاريخ ومن حقنا الرد
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمة متلفزة له منذ قليل إن من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران.
مواجهة إسرائيل التهديدات الإيرانية
وتابع: سنواجه كل التهديدات الإيرانية ومن حقنا الرد عليها بعد الضربات الصاروخية ضدنا.
الهجوم الإيراني على إسرائيل
وأكد نتنياهو: تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك ولهذا سنرد- في إشارة للهجوم الإيراني على إسرائيل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.