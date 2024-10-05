نتنياهو: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل هي الأكبر في التاريخ ومن حقنا الرد

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمة متلفزة له منذ قليل إن من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران.

مواجهة إسرائيل التهديدات الإيرانية

وتابع: سنواجه كل التهديدات الإيرانية ومن حقنا الرد عليها بعد الضربات الصاروخية ضدنا.



الهجوم الإيراني على إسرائيل