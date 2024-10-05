السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو: الضربة الإيرانية ضد إسرائيل هي الأكبر في التاريخ ومن حقنا الرد

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال  رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمة متلفزة له منذ قليل إن من حقنا الدفاع عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران.

 

مواجهة إسرائيل التهديدات الإيرانية

وتابع: سنواجه كل التهديدات الإيرانية ومن حقنا الرد عليها بعد الضربات الصاروخية ضدنا.
 

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الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد نتنياهو: تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك ولهذا سنرد- في إشارة للهجوم الإيراني على إسرائيل.
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نتنياهو الضربة الايرانية طوفان الأقصى الهجوم الإيراني الاحتلال الإسرائيلي

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