السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 06 - 10 -2024

شبورة مائية وسحب متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشرق القاهرة.


ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:30

درجة الحرارة الصغرى:23:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:30

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33:35

درجة الحرارة الصغرى:24:25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:33

درجة الحرارة الصغرى: 19:20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:38

درجة الحرارة الصغرى: 23:25

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ليلا درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 06 - 10 -2024

درجات الحرارة اليوم السبت 05 - 10- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 05 - 10 -2024

استمرار انخفاض درجات الحرارة وأجواء خريفية، الأرصاد تعلن طقس السبت

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 5-10-2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 04 - 10- 2024 فى مصر

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

ابنة علاء مرسي تقبل يد والدها في حفل زفافها ( صور)

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة

بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

تفاصيل جلسة تحقيق الأهلي مع القندوسي بشأن تصريحاته الأخيرة

درجات الحرارة غدا الأحد 6-10-2024 فى مصر

السيسي يصدق على ترقية اللواء أركان حرب ياسر محمد كمال الدين إلى رتبة الفريق

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

المزيد
الجريدة الرسمية