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تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثالثة غدا

قلب المفاعل للوحدة
قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أن موقع المحطة النووية بالضبعة يشهد، غدًا الأحد، تدشين خطوة جديدة في استكمال مشروع محطة الضبعة النووية ، وهي تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك تزامنا مع ذكرى احتفالات حرب أكتوبر المجيدة.


تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة


ويسابق العاملون بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الزمن من أجل تحقيق جاهزية تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، تزامنًا مع هذه الذكرى العظيمة، حيث كان من المقرر أن يتم تركيبها في نهاية العام الحالي.

يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبدء أعمال الإنشاءات بالوحدة النووية الثالثة وتحقيق الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة الثالثة في ال 3 مايو 2023، واستوفت كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، وذلك بعد وصولها لموقع المحطة النووية بالضبعة بعد الانتهاء من تصنيعها بدولة روسيا الاتحادية.

مصيدة قلب المفاعل النووي 
 

وتٌعد مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية، حيث تعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلامة في المحطة.


وأوضح ان التاريخ سيسجل غدا لحظة جديدة خالدة في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وخطوة رئيسية نحو تحقيق حُلم المصريين بإنشاء وتشغيل محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على الأراضي المصرية، ذلك الحٌلم الذي ظل يراودنا منذ منتصف القرن الماضي، في ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تلك الانتصارات التي سجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين.

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