وزير الكهرباء يوجه بمراجعة خطة التشغيل لمحطة توليد العين السخنة بالسويس

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في جولة مفاجئة محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات بمحافظة السويس والتى تعد أول محطة فى مصر والمنطقة تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتمثل 14% من إجمالي القدرات المركبة فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والتى تمثل 23% من إجمالي التوليد الحراري لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات

يأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الزيارة سير العمل بالمحطة والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة والالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة والتشغيل الجيد .



وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وكذلك أماكن التدريب وغرفة التحكم الرئيسية، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وناقش الدكتور عصمت كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية، وراجع أسباب اختلاف الألوان المميزة لخطوط الغاز وعدم الالتزام بتركيب اللمبات الخاصة فى أماكنها طبقا لأكواد التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وغيرها من معايير أمن وسلامة التشغيل.

مراجعة خطة التشغيل بالمحطة

وجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة فى اطار متطلبات جودة التشغيل وطبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا اهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار على كافة الجهود وخاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.



أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل وأنه لا بديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء لاسيما فى محطات توليد الكهرباء والتى توفر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة فى مناطق سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المناطق الجغرافية، موضحا ان استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الأداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم وأن هناك لجانا للمرور ومتابعة التشغيل لتقييم الأداء للنهوض بالشركات التابعة.