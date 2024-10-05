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خارج الحدود

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل لبحث الرد على الهجوم الإيراني

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، وصل اليوم السبت إلى إسرائيل، في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل

ويأتي ذلك، بعدما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مشاورات مع قيادات جيش الاحتلال وأعضاء حكومته، والذين وافقوا على توجيه هجوم كبير ضد إيران.

جيش الاحتلال يستعد لمهاجمة إيران 

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد عسكرية من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وفي 1 أكتوبر، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر لها على الدولة العبرية في أقل من ستة أشهر.

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هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات الرد على إيران تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة

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قناة لبنانية: الهجوم الإسرائيلي على إيران بات وشيكا

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جيش الاحتلال إيران إسرائيل حماس إسماعيل هنية

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