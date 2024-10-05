السبت 05 أكتوبر 2024
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تريند

بعد اختفائه وعائلته، تصدر وفاة جورج قرداحي تثير الجدل، والنشطاء يطالبونه بالظهور لطمأنتهم

جورج قرداحي
جورج قرداحي

تصدر اسم الإعلامي ووزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، تريند مصر والعالم العربي، كما تصدر اسمه مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته، وذلك في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

شائعة وفاة جورج قرداحي تثير الجدل


أثارت شائعة وفاة جورج قرداحي جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى العديد من النشطاء والإعلاميين تساءلوا عن حقيقة ما ورد في بعض المواقع، التي أشارت إلى مصرع جورج قرداحي في أحد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

شائعة وفاة جورج قرداحي تسبب جدلًا واسعًا، فيتو


فور انتشار الشائعة، وترديد العديد من النشطاء لها، قامت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق الإعلامي جورج قرداحي، بنفي خبر وفاة الإعلامي جورج قرداحي، أمس الجمعة، وقال في تصريحات تليفزيونية إن: "خبر وفاته كذب وإشاعته بعض الجهات المغرضة، وأن العائلة تلقت العديد من الاتصالات من الأصدقاء والمعجبين للاستفسار عن صحة قرداحي، مما جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح الحقيقة".

ابنة شقيق جورج قرداحي تنفي شائعة وفاته


وأضاف لافينيا قرداحي "أن جورج قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا، وأن هذه الإشاعة نتيجة مساندته القضية الفلسطينية واللبنانية". مؤكدًا أنه بخير وأن تلك الشائعة مُغرضة تظهر بين الحين والآخر نتيجة مواقفه الوطنية والعربية. 

الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان، فيتو


وبرغم تأكيدات ابنة شقيق جورج قرداحي أن عمها لا يزال على قيد الحياة، وأن ما تداوله البعض عن وفاة جورج قرداحي مجرد شائعة، لكن البعض لا يزال يشكك في الأمر، مطالبين بأن يقوم بعمل بث مباشر له من إسبانيا لطمأنة جمهوره على صحته، وخاصة أنهم زعموا أن جورج قرداحي لم يظهر منذ فترة.

حالة الجدل التي سببتها شائعة وفاة جورج قرداحي لا تزال تلقى صدى وجدل واسع بين النشطاء، حيث تساءل البعض قائلين: "هل حقًا أدى القصف الاسرائيلي على بيروت أمس  إلى وفاة الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي،  حيث اشارت المصادر الى استهداف منزله من قبل الطيران الحربي الصهيوني مما أدى إلى وفاته ولم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليه وإسعافه".

المطالبة بظهور جورج قرداحي لايف من إسبانيا


وعلق أحد الإعلاميين اللبنانيين على شائعة مصرع جورج قرداحي فقال: "اتصلت بالعديد من الأصدقاء والمعارف (الموثوقة) في لبنان للتأكد من الخبر، ولم يؤكد لي أحد. وأيضًا نفت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق جورج في تصريحات تلفزيونية لبنانية، بشكل قاطع الشائعات، مؤكدة أن "قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا".
وردت الإعلامية اللبنانية غادة عناب فقالت: "لماذا لافينيا بنت شقيق قرداحي هي التي تنفي؟ إذا أنه في أسبانيا: كما ذكرت لافينيا.. بكل بساطة يخرج الإعلامي المخضرم جورج قرداحي على جمهوره "لايف" ويطمنهم عنه، منذ عدة أيام والرجل مختفي تمامًا هو وعائلته.. ولأننا نقرأ ونكتب ولدينا قدر معقول من المنطق: لن نركن لتصريحات لافينيا.. جورج قرداحي ليس شخصًا مغمورًا.. وعليه كل هذا التكتم المقصود على غيابه يؤشر على صحة اخبار وفاته.. وكلما طال الغياب كلما ترجح صحة الخبر...". 

شائعة وفاة جورج قرداحي تثير الجدل، فيتو


وأضافت غادة عناب "نفي وفاة قرداحي من أسهل مايكون.. يتصل من إسبانيا تليفونيا مع أي محطة أخبار عربية وينفي بنفسه.. ومن الأفضل أن يخرج للجمهور "لايف" وهو الاعلامي المخضرم ويعرف كيف تدار مثل هكذا اخبار.. أما نفي ابنة شقيق قرداحي لن ينفي الخبر.. بل بالعكس يؤكده"
وعلق أحد النشطاء فقال: "اتمنى يكون بخير... وينفي  الخبر الإعلامي جورج قرداحي في اتصال هاتفي ويكون بخير وكل اخوتنا في لبنان وفلسطين اللهم آمين"
أما الدكتورة هالة داش بجامعة فردوسي طهران، فقالت: "جورج قرداحي شهيد على طريق القدس في لبنان..."
ورد بعض النشطاء قائلين: "جورج قرداحي حى يرزق حقيقة وفاة جورج قرداحي انتشرت فى الساعات الأخيرة أنباء عن وفاة الإعلامى جورج قرداحى ومع تداول هذه الأنباء، خرجت لافينيا قرداحي، ابنة شقيق الإعلامي في تصريحات تلفزيونية لبنانية، لتنفى بشكل قاطع الشائعات، مؤكدةً أن قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى إسبانيا".

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

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