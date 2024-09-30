قراءة في «عاصمة السماء» لحسن نصر الله.. كيف يرى «السيد» القضية الفلسطينية والقدس.. وقصة أمنية لم يمهله القدر لتحقيقها

اغتال جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي الأمين العام لحزب الله حسن نصر بغارة جوية أدت لاستشهاده برفقة مجموعة من قادة الحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وبعد الإعلان رسميًا عن استشهاد الأمين العام للحزب ازداد البحث عن رؤية نصر الله للقضايا الدائرة التي أدت لاستشهاده غدرًا من قبل قوات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى وجهة نظره في القضية الفلسطينة وكيفية دعمه لها.

ومن المتعارف عليه أن نصر الله يدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتي، وأنه ألف كتابًا عن الشعب الفلسطيني وقضيته صدر عن مركز" الرضوان " للتأليف والنشر، واعتبر هذا الكتاب أول كتاب من نوعه يتناول رؤية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للقضية الفلسطينية في أبعادها السياسية والحضارية، وفي سياق المواجهة مع قوى الاستكبار، كما أنه يعرض تحديات القضية ومحاولات طمسها، ونصرة محور المقاومة لها.

ويلخص كتاب نصر الله تحت عنوان “ عاصمة السماء” رؤية نصر الله للقضية الفلسطينية وتحرير القدس وفلسطين، كما يتناول جوانب الصراع مع كيان الاحتلال في القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأبعادها وخلفيتها الدينية والسياسية.

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ويقسم الكتاب كلام نصر الله ضمن لـ 5 فصول أساسية، يتفرع في كل منها عناوين تشرح جانبًا محددًا للقضية وأبعادها.

الفصل الأول: خلفيات وأبعاد الصراع في فلسطين

تطرق نصر الله في هذا الفصل إلى الكلام عن فلسطين والقدس في الديانات السماوية، معتبرًا أن القدس هي "قضية الإسلام المركزية"، وقائلًا "أنا لا أستطيع أن أفهم كإنسان مسلم كيف يمكن في قياس التقوى أن يكون من يتخلى عن القدس ويبيعها ويخذلها إنسانًا تقيًا".

وشرح ارتباط هذا الصراع بمشاريع الاستكبار في المنطقة، معتبرًا أن القتال في فلسطين ضد الاحتلال هو مواجهة أكبر مشروع استعماري استبدادي طغياني غربي لأن إسرائيل هي الخط الأمامي لقوى الاستكبار والاحتلال والاستعمار القديم والحديث في العالم، كما تناول هذا الصراع بالربط مع المستجدات الأخيرة وهي مفهوم "الشرق الأوسط الجديد" و"صفقة القرن"، معلقًا على الموقف الأوروبي والدولي من قضية فلسطين.



الفصل الثاني: مراحل نضال الشعب الفلسطيني

وتطرق نصر الله في الفصل الثاني الي محطات الصراع العسكري ضد الاحتلال في فلسطين من انتفاضة الحجارة (1987) والمرحلة التي سبقتها، إلى انتفاضة الأقصى (2000) التي اعتمد خلالها الشعب الفلسطيني وفصائله على استراتيجية مختلفة تقضي بالاعتماد على خيار المقاومة الجدية والوطنية مع الاستعداد لمزيد من التضحيات، و"استطاع الشعب الفلسطيني من خلال هذه الاستراتيجية أن يحرر قطاع غزة".

كما وصف الحروب الأربعة على قطاع غزة، عدوان الـ 2008 الذي شبهه بما جري في لبنان عام 2006، وكذلك تطرق الى عدوان عام 2012 وكيف تمكنت المقاومة أن تحدث توازنًا في الرعب والردع، واستعادة المعنويات والثقة والإحساس بالقدرة على المواجهة وفرض الشروط وإذلال العدو.

أما في عام 2015 (انتفاضة السكاكين)، سلط الضوء على دخول الشعب الفلسطيني مرحلة مهمة وجديدة في الجهاد او الثورة تشبه بداية انتفاضة ثالثة تغلبه على المصاعب واليأس، ومن ثم معركة السيف عام 2021 بما حملته من نتائج سياسية ومعنوية أعادت الروح الواحدة إلى الشعب الفلسطيني وأعادت إحياء القضية الفلسطينية في العالم وضبطت البوصلة نحو القدس، كما أعادت الحياة إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وأسقطت "صفقة القرن".

الفصل الثالث: تعامل المحاور في المنطقة مع قضية فلسطين

والذي يتحدث فيه نصر الله عن موقف العالم العربي والإسلامي من قضية فلسطين، ويقسمها بين الأنظمة العربية التي “خانت” والصراع مع الاحتلال بالتعاون مع الغرب من جهة، وموقف علماء الشيعة الذين يعتبرون أن "فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني ويجب أن تعود اليه، وبأن إسرائيل كيان غير شرعي وغاصب ومحتل يجب أن يزول من الوجود، كما يفند نصر الله المزاعم الصهيونية بأرض فلسطين ويؤكد على أحقية القضية الفلسطينية وشرعيتها كاشفًا عن الطبيعة العدوانية والاستكبارية لكيان الاحتلال.

الفصل الرابع: القضية الفلسطينية دراسة في التحديات والفرص

ويقارن بين التحديات الرامية لتصفية القضية، والتي تنقسم ما بين التحديات الناتجة عن السياسات الإسرائيلية ومنها التطبيع والسعي الى توطين اللاجئين والحصار والتضييق على قطاع غزة والضفة الغربية بالطرق التي تتناسب مع خصائص كل من الساحتين، بالإضافة الى تهويد القدس المحتلة وهدم المسجد الأقصى وانتهاك محيطه، وإبعاد الشعب الفلسطيني عن قيادة المقاومة.

الفصل الخامس: واجباتنا ومسؤوليتنا تجاه القضية الفلسطينية

تناول هذا الفصل توصيات نصر الله لدعم القضية وإحيائها موصيًا بالتمسك بخيار المقاومة وسلب أمان العدو، والحفاظ على الوحدة والوحدة، ومواجهة سياسات التهويد الأمريكية والإسرائيلية، وإطلاق انتفاضة جديدة.

كما وجه دعوات للشعوب والدول الأمة العربية والإسلامية التي يجب أن تساند انتفاضة الشعب الفلسطيني وتسعى لفك الحصار عن قطاع غزة وتقدم كافة أشكال الدعم لفصائل المقاومة والشعب، وإعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأجندات العربية والإنصاف بالموقف داعمي القضية وفضح المتآمرين، ومواجهة الفكر التضليلي والتصدي للشبهات والعمل على ألا تكون القدس عاصمة أبدية لدولة تسمى إسرائيل، وأن القدس هي عاصمة فلسطين، هي عاصمة الأرض وعاصمة السماء".