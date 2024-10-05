الإطفاء الإسرائيلية: منحدرات صفد تحترق بفعل الصواريخ اللبنانية، ونكافح لإنقاذ البلدات المجاورة

تعمل ثماني فرق إطفاء إسرائيلية على إخماد حريق اندلع في منحدرات صفد، وفقا لما أعلنته سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

واندلع الحريق نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وتركزت الجهود على إخماد عدة بؤر من الحريق في محاولة لمنع انتشاره إلى المناطق السكنية والبلدات المجاورة.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد حوالي 10 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعض منها. الفرق على الأرض تبذل جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران والحيلولة دون وصولها إلى المزيد من المناطق المأهولة، وسط حالة من التأهب بسبب التوترات المستمرة على الحدود الشمالية.

يأتي هذا الحادث كجزء من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، مما يضاعف من الضغوط على السلطات الإسرائيلية للتعامل مع تهديدات الصواريخ المتكررة، إلى جانب مواجهة تحديات الحفاظ على سلامة السكان المحليين ومكافحة الحرائق الناجمة عنها.