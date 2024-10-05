السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

طالب يمزق جسد زميله
طالب يمزق جسد زميله أثر تعثره فى سداد ديونه بمدينة السلام

ألقت أجهزة الامن بالقاهرة، القبض على طالب مزق جسد زميله إثر تعثره فى سداد ديونه بمدينة السلام.

 

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تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة اخطارًا  من إحدى المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى، وتوفى فور وصوله إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

 
وبالإنتقال والفحص، أفاد شهود الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات المنطقة) بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (طالب- مقيم دائرة القسم) إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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